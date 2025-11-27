قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان قريباً للعمل على صيغة خضعت للنقاش في محادثات بجنيف تستهدف إحلال السلام وتوفير ضمانات أمنية لكييف، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لا مسودة نهائية لاتفاق السلام مع أوكرانيا حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "سيجتمع فريقنا مع ممثلين أميركيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب المواقف بشأن النقاط التي توصلنا إليها نتيجة محادثات جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية".

وأردف: "سيكون هناك اجتماع للوفدين، وسيكون الوفد الأوكراني مستعداً استعداداً جيداً، وسيركز على العمل الهادف"، الأمر الذي اعتبره مراقبون إشارة على دخول المفاوضات مرحلة جدية تبحث التفاصيل.

وأجرى مفاوضون أميركيون وأوكرانيون محادثات في جنيف، الأحد، بشأن أحدث خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة، وقال زيلينسكي إنه ستكون هناك محادثات أخرى الأسبوع المقبل يشارك فيها الوفدان وسيحضرها بنفسه، دون أن يقدم أي تفاصيل.

وأضاف: "ستُعقد الأسبوع المقبل محادثات مهمة، ليس مع وفدنا فحسب، بل معي أيضاً.. نُهيئ أرضية صلبة لمثل هذه المحادثات، ستقف أوكرانيا بثبات على قدميها.. ستظل صامدة دائماً".

وقال زيلينسكي في منشور على إكس: "نظل على اتصال وثيق مع الجانب الأميركي ومع أصدقائنا الأوروبيين، كما تم إطلاع شركائنا في أنحاء العالم على آخر المستجدات، وأنا ممتن لهم على دعمهم لسيادتنا ودولتنا".

وأكد زيلينسكي أن وفد بلاده يبذل قصارى جهده لضمان حصول أوكرانيا على دعم دفاعي كاف، مضيفاً: "نحن على اتصال مع الجانب الأميركي ومع شركائنا الأوروبيين" بهذا الشأن.

وكان أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، قد صرح، في وقت سابق من الخميس، بأن كييف ستواصل العمل مع الوفد الأميركي للبناء على نتائج اجتماع جنيف، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وذكر يرماك، الذي عينه زيلينسكي رئيساً للوفد الأوكراني في المحادثات مع الولايات المتحدة، في منشور على منصة إكس: "كما فعلنا في جنيف، نستعد الآن لإجراء حوار بناء من أجل تحقيق تقدم ملموس في تحديد خطوات إنهاء الحرب".

وتابع بالقول: "هدفنا الرئيسي المشترك ثابت لم يتغير، ألا وهو تحقيق سلام دائم ومشرف لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

الجيش الأوكراني

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إن أوكرانيا ستحتاج إلى قوات مسلحة قوية وضمانات أمنية بعد إبرام أي اتفاق سلام مع روسيا، منادياً بضرورة عدم إجبار كييف على التخلي عن أراض.

وشدد ميرتس على أن المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية على المحك، وقال إن الضمانات المتعلقة بالأمن قيد النقاش مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي: "تحتاج أوكرانيا إلى قوات مسلحة قوية، وإذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام، فستظل أوكرانيا بحاجة إلى قوات مسلحة قوية وضمانات أمنية موثوقة من شركائها".