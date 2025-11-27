زيلينسكي يشير إلى عقد قمة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية المصورة بتقنية الفيديو، اليوم الخميس، من كييف: "خلال الأسبوع المقبل سنشهد مفاوضات مهمة، ليس لوفدنا فحسب، بل لي أيضا، ونحن بصدد إعداد أساس قوي لهذه المفاوضات".

ولم يقدم زيلينسكي أية تفاصيل، لكن من الممكن، بعد المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن خطة السلام، أن يلتقي زيلينسكي مجددا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار كلا الجانبين مؤخرا إلى أنهما يتشاركان إلى حد كبير نفس الموقف، وقالا إن الخلافات كانت فقط طفيفة، رغم أنها ربما تشير في الواقع إلى المسألة المركزية المتعلقة بكيفية التعامل مع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا، أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم يسحب الجيش الأوكراني قواته من آخر مواقعه في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بإقليم الدونباس.

وحتى الآن، رفضت أوكرانيا القيام بذلك، ولا ترغب في التنازل من الناحية القانونية عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وشدد زيلينسكي، على أن "الحرب الروسية مستمرة، ونحن جميعا نرى أن روسيا تتجاهل جهود القوى الكبرى في العالم لإنهاء الحرب حقا وتحقيق سلام دائم".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "تحقيق السلام لا يتوقف على تهديدات روسيا".