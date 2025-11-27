زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل منطقة أنكوراج الحضرية بولاية ألاسكا الأمريكية صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة، بأن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة 0811 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق 69 كيلومترًا (43 ميلاً).

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان على مسافة 12 كيلومترًا (7 أميال) غرب - شمال غربي سوسيتنا، بولاية ألاسكا، في منطقة تقع على مسافة نحو 67 ميلاً (108 كيلومترات) شمال غربي المدينة.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار بالغة.

وأفاد نظام الإنذار الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي)، بأنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.

واشار إلى أن ولاية ألاسكا تعتبر الولاية الأكثر عرضة للزلازل في الولايات المتحدة ومن أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتشهد الولاية زلزالا بقوة 7 درجات تقريبا في كل عام.

وقالت محطة كي تي يو يو التلفزيونية، إن زلزال اليوم الخميس، هو الأكبر الذي يضرب الجزء الجنوبي الأوسط من ألاسكا منذ عام 2021.