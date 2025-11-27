منتخب مصر الثاني يحتفل بعيد ميلاد حلمي طولان قبل السفر لكأس العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس العرب على الاحتفال بعيد ميلاد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، في ختام المران الأخير قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة.

واختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق، معسكره في مركز المنتخبات الوطنية استعدادا للسفر إلى قطر لخوض بطولة كأس العرب.

ويغادر المنتخب القاهرة في تمام التاسعة والنصف صباح الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات البطولة في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأردن، الإمارات، والكويت.