الأهلي يفوز على اتحاد الشرطة برباعية في بطولة منطقة القاهرة للناشئين

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2008، الفوز على ضيفه اتحاد الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح أحمد كرم التسجيل للأهلي بضربة رأسية، وسجل الشرطة هدف التعادل، ثم أضاف يوسف علاء الهدف الثاني للأهلي بتسديدة مباغتة بعد متابعة جيدة لعرضية من الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 - 1.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التعادل، قبل أن يتألق عمر أبو غزالة ويسجل هدفين، الأول من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة، والثاني من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4 - 2.

بهذا الفوز رفع أهلي 2008 رصيده إلى 34 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة مباراتين، مسجلًا 39 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.