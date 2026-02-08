الاحتلال يقتحم مناطق في قلقيلية وطولكرم ويجبر عائلات على إخلاء مساكنها جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مناطق عدة في محافظتي قلقيلية وطولكرم، فيما أجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء مساكنها جنوب جنين.

وانتشرت قوات الاحتلال في أحياء متفرقة بقلقيلية عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في منطقة السوق وجلجولية ومحيط البلدية، وداهمت وفتيشت عددا من المنازل، وبينها منازل تعود لعائلتي الحوتري والباز، بحسب وكالة شهاب.

وأعاق جنود الاحتلال تنقل المواطنين في الشوارع التي تواجدوا فيها، وأطلقوا قنابل الغاز، واعتدوا على شاب كان يقود دراجة كهربائية، بعد أن دفعته أرضا.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت على طول الشارع الرئيسي فيها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية المختصة ببيع الأسمدة والمواد الزراعية، وفتشتها، وأخضعت أصحابها للاستجواب الميداني. وأوقف جنود الاحتلال المركبات المارة على الشارع الرئيسي، واحتجزوا عددا من الشبان، ودققوا في هوياتهم، وأخضعوهم للتحقيق والتنكيل.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، ونشرت دوريات راجلة في المنطقة الغربية من البلدة، وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة.

وأجبرت قوات الاحتلال، عائلات على إخلاء مساكنها في بلدة عرابة جنوب جنين، علما أنها أخطرت في وقت سابق عددا من العائلات التي تسكن في الأراضي شرق عرابة بضرورة إخلائها بموعد أقصاه الثلاثاء المقبل، تمهيدا لإعادة معسكر إسرائيلي كان مقاما على أراضي البلدة قبل إخلائه عام 2005.

وأخطرت قوات الاحتلال الأهالي الذين يسكنون المنطقة وهم من الرعاة، بضرورة إخلاء الأراضي التي يقع عليها المعسكر، وقامات بتهديدهم بالاعتقال في حال لم يتم الإخلاء.