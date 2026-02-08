 غرق سفينة شحن قبالة جزيرة بوكيت السياحية التايلاندية - بوابة الشروق
الأحد 8 فبراير 2026 6:54 م القاهرة
غرق سفينة شحن قبالة جزيرة بوكيت السياحية التايلاندية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 6:48 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 6:48 م

أنفذ 16 بحارا بعد غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة بوكيت التايلاندية.

وقالت السلطات، اليوم الأحد، إن السفينة "سيلويد آرك" التي ترفع علم بنما، جنحت أمس السبت بينما كانت في طريقها من ماليزيا إلى بنجلاديش، ثم غرقت على بعد نحو 5 كيلومترات قبالة ساحل المقصد السياحي الشهير.

وكانت السفينة، تحمل نحو 300 حاوية، 14 منها تحتوي على مواد خطرة.

وشوهدت أيضا بقعة نفطية يبلغ طولها عدة كيلومترات من الجو، وتعمل فرق الإنقاذ على احتواء التسرب النفطي.

يذكر أن بوكيت هي أكبر جزيرة في تايلاند، الواقعة في جنوب شرق آسيا، وواحدة من الوجهات الأكثر شعبية للسياح من جميع أنحاء العالم.

