مرشح المعارضة في غينيا بيساو يتهم الرئيس بتدبير الانقلاب ويعلن فوزه في الانتخابات

أعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، مساء أمس الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة هذا الأسبوع، واتهم رئيس الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة.

وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة أمس الأربعاء، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، "مفبركان" لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات، اليوم الخميس.

ولم تتمكن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" من التحقق بصورة مستقلة من مزاعم دياس، العضو في حزب التجديد الاجتماعي.

وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، أجريت يوم الأحد الماضي، وأعلن كل من الرئيس إمبالو، ومنافسه الرئيسي دياس، فوزهما أمس الأول الثلاثاء، قبل إعلان النتائج الرسمية، التي كان من المتوقع إعلانها اليوم الخميس.

وجاء الاتهام قبيل إعلان القيادة العسكرية العليا بغينيا بيساو، في وقت سابق اليوم، تعيين الجنرال هورتا نتا، قائدا للمجلس العسكري؛ مما يعزز الاستيلاء بالقوة على السلطة، الذي بدأ بعد أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.