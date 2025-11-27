أول تعليق من رئيس الوزراء على فتح مفيض توشكى: نزيد قدرة الدولة على استيعاب أي مفاجآت

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على لجوء مصر لفتح مفيض توشكى قبل عدة أيام، نتيجة ارتفاع منسوب بحيرة ناصر إلى 182 مترًا.

وقال خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الخميس، إن المواطنين تابعوا منذ افتتاح سد النهضة الإثيوبي رسميًا، تصريف حجم مياه كبير من السد، وغرق بعض الأراضي التي تعد جزءًا من نهر النيل.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة لتوسيع قدرات استيعاب مفيض توشكى لأي مياه واردة إضافية، وكان من المقرر أن تنتهي أعمالها بنهاية شهر نوفمبر.

وأضاف: «هناك أعمال تتم من قبل أجهزة الدولة لجعل المفيض يستوعب حجم مياه أكبر، مما يزيد من قدرة الدولة على استيعاب أي مفاجآت».

وأكد متابعته بشكل يومي مع وزير الري لوضع التصور وحجم المياه التي تتصرف فيها الدولة أو تحتفظ بها حتى منتصف 2026، وبدء موسم الفيضان المقبل.

وأكمل: «ما يهم الدولة عدم وقوع ضرر مفاجئ أو يُفرض على مصر، والتحسب للجانبين؛ حجز المياه أو تصريف حجم أكبر من المياه».

ولفت إلى أن مصر تضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تشغيل سد النهضة، مختتمًا: «أؤكد أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، ولكن بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى، وعلى رأسها دول المصب».