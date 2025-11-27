رئيس الحكومة ينفي ظهور فيروسات جديدة في مصر: الأمور في نطاقها الطبيعي

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهور فيروسات جديدة في مصر، أو زيادة معدلات انتشار الفيروسات والإصابة بها.

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الخميس، أن تطور فيروس الإنفلونزا وظهور سلالة جديدة منه كل عام «أمر طبيعي».

وأشار إلى أن الإصابات المسجلة بالفيروسات في نطاقها الطبيعي، خاصة مع حلول بداية فصل الشتاء، مؤكدًا أن الأدوية اللازمة لعلاجها متاحة ومتوفرة.

وفي إطار ملف الصحة، تحدث رئيس الحكومة عن تشريفه بحضور الملتقى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الدولة بدأت خطوات تنفيذ المرحلة الثانية، التي يتم بموجبها إدخال الخدمة شديدة التميز لـ18 مليون مصري، قائلًا إن المنظومة ستخدم أكثر من ربع سكان مصر حال ضم الإسكندرية للمرحلة الثانية.

وأكمل: «لا نركز فقط على التأمين الصحي الشامل، وإنما إقامة وحدات صحية ومراكز طبية في المحافظات ضمن مبادرة (حياة كريمة) التي أدت إلى طفرة كبيرة، ونجاح المنظومة على الأرض، يمنحنا ثقة للتحرك بصورة أكبر في تلك الملفات خلال الفترة المقبلة».