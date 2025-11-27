«رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ البداية، وقدم لاعبو الفريق أداءً قويًّا على المستويين الفني والبدني، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 38-26.

وأعرب الإسباني، ديفيد ديفيز، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالمردود الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن الالتزام داخل الملعب انعكس على النتيجة واستمرار سلسلة العروض المميزة التي يقدمها الفريق في البطولة.

ويأتي هذا الانتصار بعد فوز الأهلي في الجولة السابقة على نادي الطيران بنتيجة 42-21، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في مشوار دوري المحترفين.