رئيس الوزراء: نركز الفترة المقبلة على تحسين مستوى جودة حياة المواطن

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتحية والتقدير إلى المواطنين المصريين على تحملهم الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الخميس، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث دائمًا عن صلابة الشعب المصري، وتفهمه، وتحمله لما حدث في تلك الفترة الاستثنائية والصعبة».

وقال: «خلال تلك الفترة تحملنا عبء بناء دولة، والظروف العالمية التي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، والمحيط الإقليمي الذي يشهد كم تحديات هائلة وتداعياتها السلبية».

وأكد أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على كيفية شعور المواطن بثمار الإصلاح الذي تم في كل المجالات؛ الصحة والتعليم وفرص العمل ومستوى الدخول وثبات الأسعار للاحتياجات الأساسية.

نوه أن «الطبقة المتوسطة تمثل النسيج الحقيقي للشعب المصري، والجزء الحقيقي لقوة الدولة المصرية، خاصة أنها الأكثر حرصًا على تعليم أبنائها».

وأكمل: «خلال هذا العام والـ3 سنوات المقبلة نركز على تحسين كامل لمستوى جودة الحياة والمستوى الاقتصادي حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح».