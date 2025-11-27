النائب حازم الجندي: حديث الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق شاملة للدولة

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، مثّل بيانًا وطنيًا شاملًا يحدد اتجاهات الدولة ورؤيتها في مختلف الملفات، ويعكس حجم المتابعة الدقيقة التي يوليها الرئيس لكل تفاصيل بناء الإنسان وتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدرات المجتمع.

وأشار الجندي في بيان له إلى أن الرئيس قدّم رسائل واضحة تتسم بالواقعية والشفافية، مؤكّدًا أن الدولة تتحرك وفق خطط متكاملة لا تعرف العشوائية، سواء في مجالات التعليم، الاقتصاد، الأمن المجتمعي، أو بناء الوعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس تحدث بروح القائد الذي يدرك حجم التحديات، ويمتلك الإرادة الكاملة لمواجهتها، مشيرًا إلى أن استعراضه لقضايا التحول الرقمي، الميكنة، وتطوير التعليم يثبت أن مصر تخوض عملية تحديث شاملة تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغير.

وأضاف الجندي أن تأكيد الرئيس على ضرورة تطبيق القانون بصرامة، والاهتمام بالصحة العامة وبناء الوعي، يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن قوة الدولة تبدأ من قوة المجتمع نفسه.

كما نوّه إلى أن الرئيس لم يتردد في تناول الملفات الحساسة بصراحة، سواء ما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، الأوضاع الاقتصادية، أو التحديات الإقليمية، مؤكّدًا أن هذا النهج يعزز ثقة الشارع المصري في القيادة السياسية ويؤكد أن الدولة تسعى لتحقيق أفضل النتائج بأعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأكّد الجندي أن حديث الرئيس عن ضرورة تماسك المجتمع، ودور الأسرة والمدارس والجامعات والمؤسسات الدينية والإعلام، يعكس رؤية متكاملة لبناء وعي مستنير قادر على حماية المجتمع من التطرف والفوضى.