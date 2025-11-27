أمين لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ: مراكز الشباب ركائز أساسية للتنمية ودعم الاقتصاد القومي

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد دياب، لمناقشة واستعراض خطة عملها الجديدة لدور الانعقاد الأول، والتي وضعت في مقدمة أولوياتها ملف الوعي وأهميته البالغة بين الشباب، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ ومشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن محور دعم مراكز الشباب يأتي في صدارة خطة العمل، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل البنية الأساسية للتنمية الرياضية والاجتماعية في مختلف القرى والمدن.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على تعزيز دور مراكز الشباب وتحويلها إلى نقاط جذب وإشعاع ثقافي ورياضي تستهدف جميع فئات الشباب.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة محاورها الاستراتيجية التي تجمع بين بناء الوعي، وتنمية الاقتصاد الرياضي، واكتشاف المواهب الرياضية، باعتبارها ركائز أساسية للعمل خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أمين سر اللجنة، أن الرؤية الاقتصادية للجنة تركز على تعزيز الاستثمار الرياضي، باعتباره قطاعًا واعدًا قادرًا على الإسهام بفعالية في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة شاملة للأطر التشريعية والتحفيزية لضمان جذب رؤوس الأموال إلى المجال الرياضي.

وأشار "حتة" إلى أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا بـ اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية، ولا سيما في الألعاب الفردية التي تحقق لمصر حضورًا قويًا في المحافل الدولية، مؤكدًا أن اللجنة ستوفر كل أشكال الدعم التشريعي والرقابي لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف وتنمية هذه المواهب، بما يضمن استمرار التميز الرياضي المصري.