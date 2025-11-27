بعثة منتخب سيدات اليد تسافر إلى هولندا للمشاركة في كأس العالم

سافرت بعثة المنتخب الوطني المصري للسيدات إلى هولندا اليوم، الخميس، لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات لكرة اليد، في نسختها الـ27.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بتنظيم مشترك في هولندا وألمانيا خلال الفترة الحالية وحتى 14 ديسمبر 2025.

وتضم بعثة الفريق الوطني فى بطولة العالم كل من: عبير عقيل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى لكرة اليد، رئيساً لبعثة الفريق.

والجهاز الفني المكون من محمد فرغلي مدير فني، عمرو يوسف مدرب عام، محمد سراج مدرب حراس مرمى، إيمان مرجان مدير إداري، منة الله بدوى أخصائية علاج طبيعي، هشام رمضان محلل أداء.

فيما تضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة كلًا من: مي جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، روان سعيد، يارا هاني، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفي، أمينة عاطف، ملك طلعت، نوارن خالد، أمينة هشام، مريم أسامة وفاطمة محمود.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعة الخامسة ببطولة العالم والتي تضم منتخبات هولندا، منتخب النمسا، منتخب الأرجنتين ومنتخب مصر.