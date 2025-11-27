روسيا تقرر إغلاق القنصلية البولندية العامة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا قررت إغلاق القنصلية البولندية في مدينة ايركوتسك في سيبيريا ابتداء من 30 ديسمبر المقبل.

وقالت موسكو، إن هذا القرار يأتي ردا على إغلاق السلطات البولندية للقنصلية الروسية العامة في جدانسك، واصفة هذه الخطوة بـ"العدائية الصريحة والتي لا أساس لها من الصحة"، والتي تمت تحت "ذريعة سخيفة".

وقال متحدث باسم الخارجية البولندية، لوكالة الأنباء البولندية، إن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وأضاف أن القسم القنصلي بالسفارة البولندية في موسكو سوف يقوم بعمل القنصلية العامة في ايركوتسك في المستقبل.

وكانت وارسو، قد سحبت تصريح عمل القنصلية العامة في جدانسك في أعقاب هجوم بالمتفجرات على خط سكة حديد يتجه نحو الحدود البولندية مع أوكرانيا. وحملت بولندا الاستخبارات الروسية المسؤولية.

وقد تدمرت القضبان بسبب الانفجار الذي وقع بالقرب من ميكا، القرية التي تقع على منتصف الطريق بين وارسو و لوبلين في جنوب شرق بولندا. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.