رئيس ألمانيا أمام منتدى اقتصادي ألماني - إسباني: الاتحاد الأوروبي منطقة اقتصادية قوية

دعا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، أوروبا إلى الثقة بقدراتها الاقتصادية.

وخلال منتدى اقتصادي ألماني - إسباني في العاصمة الإسبانية مدريد، قال شتاينماير، اليوم الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي منطقة اقتصادية قوية"، مضيفا: "نحن سوق تضم أكثر من 450 مليون نسمة.. وبصفتنا كذلك، فإننا نتمتع بثقل وتأثير، ويمكننا الاستفادة من هذا التأثير".

ورأى شتاينماير، أن من الممكن استغلال هذا التأثير بشكل أفضل إذا عملت الحكومات الأوروبية على ضمان أن تصبح أوروبا أسرع وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات.

ولفت شتاينماير، إلى الضغط الواقع على أوروبا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتشكيك في قيم النظام العالمي من قبل الولايات المتحدة.

وقال: "يجب على أوروبا أن تصمد في وجه هذا الضغط".

واستطرد: "بل أكثر من ذلك: لا نكتفي بالصمود فحسب، بل يجب أن نضع شيئاً لمواجهته".

وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب على أوروبا لهذا السبب أن تكون واثقة بنفسها وقادرة على المنافسة وعلى الصمود، "وأن نكون مبتكرين، وفي الوقت نفسه نحمي ما هو مهم بالنسبة لنا من القيم الديمقراطية، وهي النزاهة، والمنافسة المفتوحة والموثوقية والثقة".

وكان الرئيس الألماني، افتتح المنتدى بالاشتراك مع ملك إسبانيا فيليبي السادس.

وعرض شتاينماير، تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسبانيا على سبيل المثال في مجالات توسيع البنية التحتية مثل السكك الحديدية أو في قطاع التسلح، مشيرا إلى وجود شركات ممتازة في إسبانيا في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الرئيس الألماني، إلى أن إسبانيا ساعدت ألمانيا بالفعل في السنوات الماضية على تجاوز نقص المواد الخام، على سبيل المثال في قطاع بناء الآلات، ورأى أن من الممكن توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاع السيارات والتنقل الكهربائي.