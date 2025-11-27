 تقديرات جديدة تظهر تراجع صافي الهجرة السنوي إلى بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2021 - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025
تقديرات جديدة تظهر تراجع صافي الهجرة السنوي إلى بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2021

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 4:24 م

تشير تقديرات جديدة، إلى انخفاض صافي معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة لأدنى مستوى سنوي منذ 2021.

يشار إلى أن صافي الهجرة - وهو الفارق بين عدد الأشخاص الوافدين إلى البلاد للإقامة لفترة طويلة وعدد المغادرين - في اتجاه هبوطي على مدار العامين الماضيين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن أحدث البيانات التي نشرت اليوم الخميس، تظهر أن العدد انخفض إلى 204 آلاف في العام الذي انتهى في يونيو 2025، بتراجع بواقع 69% على أساس سنوي من 649 ألفا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وذكر رئيس الوزراء كير ستارمر، ردا على الانخفاض، "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

وهاجر ما يقدر بـ898 ألف شخص إلى المملكة المتحدة في العام الذي انتهى في يونيو بينما بلغ عدد الذين هاجروا من البلاد 693 ألف شخص.

ووصلت ذروة صافي الهجرة لمعدل قياسي بلغ 944 ألف شخص في العام الذي انتهى في مارس 2023 ولكن العدد انخفض بشكل حاد من حينها.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن الانخفاض في صافي الهجرة جاء نتيجة لوصول عدد أقل من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة للعمل أو للدراسة، إلى جانب زيادة في عدد الأشخاص الذين يهاجرون من البلاد.

