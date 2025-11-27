بابا الفاتيكان: الصراعات الراهنة تمهد لحرب عالمية ثالثة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، إن الصراعات الراهنة في العالم تمهد على مراحل لحرب عالمية ثالثة، داعيا إلى عدم الاستسلام لهذا الأمر أبدًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة أنقرة.

وأردف البابا قائلا: "بعد حربين عالميتين، نشهد صراعا عالميا شديد التوتر تهيمن عليه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية".

وشدد على أن "الصراعات العالمية تعد الأرضية لحرب عالمية ثالثة على مراحل، ويجب ألا نستسلم لهذا أبدًا فمستقبل البشرية في خطر".

وأشار رئيس دولة الفاتيكان إلى أن تركيا تتمتع بمكانة مرموقة في حاضر ومستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم أجمع.