يستعد النادي الأهلي مساء اليوم السبت، لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الجولة 20 للدوري المصري أمام زد، من أجل العودة لصدارة جدول الترتيب التي يحتلها نادي الزمالك قبل بداية مباريات الجولة.

ومن المقرر أن يدخل الجهاز الفني للأهلي هذه المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، محمد هاني، أحمد رمضان.

في الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

في الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما يتواجد زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.