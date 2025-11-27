العراق ينشيء وحدة تكرير جوية بطاقة 70 ألف برميل نفط يوميا شمالي بغداد

أعلن العراق، اليوم الخميس، إنشاء وحدة تكرير جوية بطاقة 70 ألف برميل يوميا في مصفاة الصمود بمجمّع بيجي لتكرير النفط الخام في محافظة صلاح الدين "180 كم شمالي بغداد".

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع وزارة النفط والمتحقق منها خلال الشهر الحالي بحضور رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز الجهود لزيادة قدرة إنتاج النفط الخام ورفع الطاقات التكريرية لمصافي النفط وتوسيع منافذ التصدير والالتزام بالتوقيتات المقدمة من قبل وزارة النفط.

وشدد السوداني، على ضرورة "متابعة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات وزارة النفط المختلفة والحسم لبعض المشاريع التي أقرت سابقا من أجل تطوير الإنتاج".

وحسب البيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة مسارات العمل ومستوى الإنجاز الذي حققته وزارة النفط في مشاريع منظومة التصدير والغاز وقطاعي التصفية والتوزيع، ومنصات الغاز الثابتة والعائمة، فضلاً عن مناقشة مشروع تحلية المياه في محافظة البصرة بالقسم المتعلق منه بعمل وزارة النفط.

وجرى استعراض تقدم العمل في مشاريع تطوير حقل ارطاوي النفطي ومجمع غاز ارطاوي بطاقة 210 آلاف برميل يوميا من قبل شركة نفط البصرة وتطوير حقلي المنصورية وعكاز الغازيين في محافظتي ديالى والانبار من قبل شركة نفط الوسط، فضلاً عن استعراض إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة للحقول الشرقية.

وشهد الاجتماع، متابعة مشاريع منظومة تصدير النفط الخام والمتضمنة تنفيذ واستكمال مشروع الأنبوب البحري واستكمال مستودع الفاو من قبل شركة نفط البصرة واستكمال تنفيذ مشروع مستودع الناصرية للنفط الخام إضافة إلى تأهيل المنظومة الشمالية بتوفير مرونة تصديرية للنفط الخام.

وطبقا للبيان، تم خلال الاجتماع متابعة تقدم العمل في قطاع التصفية، حيث جرى استعراض مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد من قبل شركة مصافي الجنوب بعد تشغيله بالكامل وإنشاء وحدتي تكرير سعة 10 آلاف برميل يوميا لكل منهما في مصفاة حديثة، وتطوير مصفاة العمارة بطاقة 70 ألف برميل يوميا وتوسعة مصفاة الديوانية وإنشاء وحدة تكرير جوية بطاقة 70 الف برميل يوميا في مصفاة الصمود ومتابعة عمل مصفاة الدهون بطاقة 5ر17 ألف برميل يوميا لزيوت الأساس وزيوت التأسيس.

وتنفذ الحكومة العراقية، مشروعات كبيرة في إطار الأهداف التنموية الوطنية للنفط الخام والغاز للأعوام 2024 إلى 2028 لرفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 6 ملايين و500 ألف برميل يوميا والطاقات التصديرية إلى 5 ملايين و250 ألف برميل يوميا وطاقة التكرير إلى مليون و250 ألف برميل يوميا وإنتاج الغاز إلى 4250 مليون قدم مكعب يوميا والسعات الخزنية إلى أكثر من 40 مليون برميل.