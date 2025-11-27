الاحتلال الإسرائيلي يزعم مصادرة أسلحة وأموال وتدمير ملاجئ مسلحين شمال الضفة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه صادر أموالًا وأسلحة ودمر ملاجئ لمسلحين، وذلك في اليوم الثاني من العدوان الذي يشنه على شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش في بيان على منصة "إكس" أنه قام بمصادرة الأموال وتفتيش المباني، والتحقيق مع عشرات المسلحين في عدة قرى بالتزامن مع عملية "خمسة أحجار" التي أطلقتها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية.

وبحسب البيان، بدأت قوات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ألوية منشيه والسامرة والكوماندوز، بالتعاون مع جهاز الشاباك وحرس الحدود، عملية عسكرية لوائية باسم "خمسة أحجار" بهدف إحباط العمليات المسلحة في عدة قرى شمال الضفة.

وفي اليوم الأول للعملية، قامت قوات الأمن بتمشيط أكثر من 220 موقعًا، والتحقيق مع عشرات المسلحين في الميدان، إضافة إلى اعتقال عدد من المطلوبين. كما زعم الجيش أنه عثر على أسلحة ودمر أماكن يُزعم أنها ملاجئ للمسلحين، وصادر عشرات آلاف الشواقل بدعوى أنها كانت مخصصة لتمويل عمليات مسلحة.

وأشار البيان إلى أن القرى التي تعمل فيها القوات خرجت منها خلال العام الماضي ما وصفه الجيش بـ"مسارات عمليات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن".

وأكد جيش الاحتلال وجهاز الشاباك أنهما سيواصلان العمل بشكل استباقي لمنع أي محاولات للقيام بعمليات في المنطقة وإحباط أي تهديد ضدهم، وأن العملية ستتوسع كلما تطلب الأمر ذلك.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو يشن غارات في محيط المحمودية وبلدتي سجد والجرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان.