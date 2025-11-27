جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات على جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طيران العدو شن سلسلة غارات على المحمودية والجرمق في منطقة جزين جنوب البلاد.

الجيش الاسرائيلي: نشن الآن سلسلة غارات على جنوبي لبنان pic.twitter.com/K6yWZI6NnT — Annahar النهار (@Annahar) November 27, 2025

وقبل قليل، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، ترحيبه بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في الجنوب، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ونوه خلال استقباله للأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، أنه «لم يتلقَ أي ردة فعل عملية على المبادرات التي أطلقها بهدف التفاوض، رغم التجاوب الدولي».

وأعرب عن رفضه الادعاءات الإسرائيلية التي تمس دور الجيش وتشكك بعمله، قائلًا: «لا ترتكز على أي دليل حسي، والميكانيزم وثقت رسميا ما قام ويقوم به الجيش يوميا».

وكشف معهد أمني إسرائيلي، الخميس، أن إسرائيل نفذت 669 غارة جوية على لبنان خلال عام من وقف إطلاق النار، وذلك بمعدّل هجومين يوميا.

وفي نوفمبر 2024 وقعت تل أبيب وحزب الله، برعاية أمريكية، اتفاقا لوقف إطلاق النار، أنهى عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وقال معهد «ألما» الإسرائيلي للأبحاث (خاص) في تقرير حصلت «الأناضول» على نسخة منه: «خلال وقف إطلاق النار، نفّذ الجيش الإسرائيلي 669 غارة جوية في أنحاء لبنان».

وأضاف: «يبلغ المتوسط الإجمالي للضربات 51 ضربة شهريًا طوال فترة وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي تُشير إلى تصعيد في الغارات الجوية، يُظهر تحليل البيانات منذ يونيو 2025 أن عدد الغارات ظلّ مُتطابقًا تقريبًا، بمتوسط 48 غارة شهريًا».

وبحسب تحليل المعهد الإسرائيلي فإن «47 بالمئة من الغارات كانت جنوب نهر الليطاني».