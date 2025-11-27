

أدان كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ونيجيريا، الانقلاب العسكري الذي وقع، أمس الأربعاء، في غينيا بيساو، مطالِبين بالإفراج الفوري عن الرئيس أومارو سيسوكو أمبالو وجميع المسئولين المحتجزين، واستئناف العملية الانتخابية التي توقفت قبل ساعات من إعلان نتائجها الأولية.

وفي بيان مشترك صدر في بيساو، عبر رؤساء بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي والإيكواس عن أسفهم لما وصفوه بمحاولة صارخة لعرقلة المسار الديمقراطي وتقويض المكتسبات التي تحققت حتى الآن، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو، أمس الأربعاء، سيطرتهم الكاملة على البلاد "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وأوضح الضباط أنهم عزلوا الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وعلقوا العملية الانتخابية المتنازع عليها، مؤكدين ضرورة "توضيح الوضع" قبل العودة إلى النظام الدستوري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأشاروا إلى أن الرئيس يُعامل "معاملة حسنة"، فيما أعلنوا أيضا تعليق الانتخابات وإغلاق الحدود، وذلك بعد ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

كما تم توقيف زعيم المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، دومينجوس سيموس بيريرا، الذي منعت المحكمة العليا ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال أحد أفراد عائلة بيريرا لوكالة الصحافة الفرنسية: "إنه ليس في أمان لأنه أُلقي القبض عليه".