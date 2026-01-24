بونو يقترب من تعزيز حراسة مرمى الهلال قبل موقعة القادسية

بات المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الفيحاء بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن بونو يسير بشكل إيجابي في برنامجه التأهيلي، مع تحسن ملحوظ في حالته البدنية، ما يعزز فرص عودته القريبة للملاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي بنادي الهلال يواصل متابعة حالة الحارس المغربي عن كثب، مع تكثيف البرنامج العلاجي والتأهيلي، في محاولة لتجهيزه للمشاركة في مواجهة القادسية، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وكان بونو قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال، وهي المباراة التي خسرها أسود الأطلس بهدف دون مقابل.

وفي السياق ذاته، يستعد الهلال لخوض مواجهة الرياض مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.