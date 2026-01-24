قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن روسيا لا تزال تستخدم العنف ونفوذها العابر للحدود لتفشل أي محاولات جادة للتفاوض، مستهدفة البنية التحتية المدنية ومهددة بتفكيك أي خطوات نحو تسوية سياسية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا يُسرّع من إفشال المفاوضات.

وأكدت زاريتا أن الأزمة تتجاوز الأمن العسكري لتطال الأمن القومي المجتمعي والممرات التجارية الدولية.

وشددت مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو على أن أوروبا يجب أن تضع الدبلوماسية الأوكرانية في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في أي مسار تفاوضي جاد.

وحذرت من أن استمرار الخلافات والتباينات بين الأطراف الدولية يهدد فرص التوصل إلى أي اتفاق مستدام.

وفي وقت سابق من السبت، اختتم المفاوضون الأوكرانيون والروس، اليوم، ثاني أيام المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي دون التوصل إلى اتفاق، مع إمكانية عقد اجتماعات مستقبلية.

جاء ذلك بعد شن موسكو غارات جوية خلال الليل أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون أوكراني وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، وفق وكالة رويترز.

ولم تشر البيانات الصادرة عقب اختتام المحادثات إلى إبرام أي اتفاقيات، لكن الطرفين أكدا انفتاحهما على عقد مزيد من الاجتماعات.