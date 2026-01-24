الإطار التنسيقي يعلن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية

أعلن الإطار التنسيقي العراقي، اليوم السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان صادر عن الإطار التنسيقي أنه «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة».

وأضاف البيان أنه «بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، استنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة».

وأكد الإطار التنسيقي، وفق البيان، التزامه الكامل بـ«المسار الدستوري»، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته.

كما دعا الإطار التنسيقي مجلس النواب العراقي إلى «عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للتوقيتات الدستورية».