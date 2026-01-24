قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، إن سلاحًا سريًا جديدًا يطلق عليه اسم "المربك " كان عنصرًا أساسيًا في الغارة الأمريكية الجريئة التي أسفرت عن إلقاء القبض على ديكتاتور فنزويلا المتورط في تجارة المخدرات، نيكولاس مادورو.

وأعرب ترامب عن فخره بأن هذا السلاح الغامض جعل معدات العدو لا تعمل عندما حلقت المروحيات الأمريكية داخل كراكاس في 3 يناير لاعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتهم اتحادية تتعلق بالمخدرات والأسلحة — من دون فقدان أي جندي أمريكي واحد.

وقال ترامب خلال مقابلة حصرية في البيت الأبيض: "المربك. لا يسمح لي بالحديث عنه".

وأضاف الرئيس، قبل أن يؤكد استخدامه في العملية السرية: "كنت أتمنى ذلك".

وقال أيضًا: "لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم. كانت لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يطلقوا صاروخًا واحدًا. دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم يعمل أي شيء. كانوا مستعدين بالكامل لنا".

وعلق ترامب على السلاح عندما سئل عن تقارير هذا الأسبوع التي أفادت بأن إدارة بايدن اشترت سلاح طاقة نبضية يشتبه في أنه من النوع الذي تسبب بما يعرف بـ"متلازمة هافانا".

ولا يعرف الكثير عن هذا السلاح، لكن تلك التقارير جاءت عقب شهادات ميدانية من فنزويلا تحدثت عن كيفية شل رجال مادورو المسلحين، حيث سقطوا على ركبهم وهم ينزفون من الأنف ويتقيأون دمًا.

وروى أحد أفراد فريق حراسة الحاكم المخلوع لاحقًا: "فجأة تعطلت جميع أنظمة الرادار لدينا من دون أي تفسير"، بحسب الصحيفة الأمريكية.