 لم نجتمع منذ شهر.. لجنة الدراما تنفي إصدار تعليمات لصناع مسلسلات رمضان 2026 - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025 2:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

لم نجتمع منذ شهر.. لجنة الدراما تنفي إصدار تعليمات لصناع مسلسلات رمضان 2026

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 1:51 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 1:51 م

نفت الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، رئيسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، صدور أي قرارات من اللجنة تخص الأعمال الدرامية، مؤكدة أن اللجنة لم تجتمع منذ حوالي شهر.

وأوضحت موريس في تصريح خاص لـ"الشروق" أن اللجنة لم تصدر أي تعليمات لصناع المسلسلات، مشيرة إلى أن أول اجتماع لها سيُعقد الأسبوع المقبل.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن لجنة الدراما أصدرت توجيهات لمسلسلات رمضان 2026 تشمل: عدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها، الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية، عدم التشهير بمؤسسات الدولة كرجال الأعمال أو الشرطة، الحد من مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء دون توضيح الفرق بين التجارة والتبرع، بالإضافة إلى التركيز على القيم الاجتماعية والأخلاقية ودعم دور المرأة في المجتمع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك