نفت الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، رئيسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، صدور أي قرارات من اللجنة تخص الأعمال الدرامية، مؤكدة أن اللجنة لم تجتمع منذ حوالي شهر.

وأوضحت موريس في تصريح خاص لـ"الشروق" أن اللجنة لم تصدر أي تعليمات لصناع المسلسلات، مشيرة إلى أن أول اجتماع لها سيُعقد الأسبوع المقبل.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن لجنة الدراما أصدرت توجيهات لمسلسلات رمضان 2026 تشمل: عدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها، الابتعاد عن إظهار الخيانة الزوجية، عدم التشهير بمؤسسات الدولة كرجال الأعمال أو الشرطة، الحد من مشاهد البلطجة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء دون توضيح الفرق بين التجارة والتبرع، بالإضافة إلى التركيز على القيم الاجتماعية والأخلاقية ودعم دور المرأة في المجتمع.