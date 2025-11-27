سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور قناة «الغد» شادي جرارعة، من مدينة طوباس بالضفة الغربية، اليوم الخميس.

وأضاف أن قوات الاحتلال شنت هجوما على عدد من الصحفيين والمصورين في أثناء تغطيتهم الإخبارية بمدينة طوباس، ما أسفر عن اعتقال مصور الغد وصحفي آخر.

واحتمى الصحفيون بمستشفى المدينة، بعد فرار من عناصر جيش الاحتلال خلال مطاردات في طوباس.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة.

وزعم الجيش أن العملية تستهدف القضاء على البنية التحتية ومحاولات التموضع للفصائل الفلسطينية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابات عدة ناتجة عن اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على مواطنين، خلال حملة مداهمات هي الأوسع منذ أشهر.

وأفادت مصادر طبية لـ«الغد»، بأن اقتحام طوباس أسفر عن إصابة 25 فلسطينيا نتيجة اعتداءات بالضرب.

وفي السياق، أوضح نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل نحو مئة فلسطيني منذ بدء العملية.

وفي أنحاء أخرى من الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات في نابلس وطولكرم والخليل.

وشملت عمليات جيش الاحتلال مدينة طوباس وقرية تياسير شرقاً، وعقابا شمالاً، وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوباً.