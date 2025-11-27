نبيل الكوكي: المصري جاهز لمواجهة زيسكو رغم ضيق الوقت والمعوقات

أكد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، جاهزية فريقه لخوض مواجهة زيسكو الزامبي المقررة غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف زيسكو اللقاء على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، بعد أن افتتح المصري مشواره في البطولة بفوز ثمين على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، فيما خسر زيسكو أمام الزمالك في الجولة الأولى بالقاهرة بهدف دون رد.

وقال الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في قاعة المؤتمرات بالملعب: "المباراة أمام زيسكو مهمة للغاية في سعي فريقنا لصدارة المجموعة، خاصة بعد الفوز على بطل جنوب أفريقيا في الجولة الماضية. لدينا خبرة كبيرة في البطولة نتيجة مشاركاتنا المتكررة خلال السنوات الماضية".

وأضاف المدير الفني: "نحن جئنا إلى زامبيا من أجل تحقيق الفوز على زيسكو، وفريقي جاهز تمامًا على الرغم من المعوقات التي واجهتنا بسبب ضيق الوقت بين مباراتي كايزر تشيفز وزيسكو، بالإضافة إلى طول رحلة السفر من مصر إلى زامبيا".