بايرن ميونخ يخطط لبدء مفاوضات تجديد عقد هاري كين

أعلنت تقارير صحفية أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني حددت موعدًا لبدء مفاوضاتها مع مهاجم الفريق هاري كين لتجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2027.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن النادي البافاري يعتزم بدء المباحثات مع النجم الإنجليزي مطلع العام المقبل 2026، بهدف تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2029، بجانب السنوات المتبقية في عقده الحالي.

وكان هاري كين قد انتقل إلى بايرن ميونخ في عام 2023 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وحقق منذ انضمامه أداءً مميزًا مع الفريق الألماني.

وفي سياق متصل، أشارت بعض التقارير إلى اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع كين، ورغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي تبلغ نحو 60 مليون يورو، إلا أن إدارة بايرن تركز حاليًا على تمديد التعاقد مع مهاجمها الدولي.