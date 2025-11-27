صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 14 شهيدا خلال آخر 24 ساعة

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، إن 14 شهيدًا بينهم 5 شهداء جدد و9 شهداء انتشال، وصلوا إلى المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 352 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 896 مصابًا، وإجمالي الانتشال 605 شهداء.

وحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى69,799 شهيدًا، و170,972 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإطلاق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بشكل مكثف صوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشار المراسل إلى أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف مبانٍ سكنية شرقي خان يونس جنوبي القطاع، كما أن الاحتلال نفذ عدة غارات جوية على مدينة رفح.

ولفت إلى أن طائرات الاحتلال نفذت أربع غارات فجر اليوم على شرقي مدينة غزة.