جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عمليات في جنين بدعم جوي

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تنفيذ عمليات في مدينة جنين بالضفة الغربية بدعم جوي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عناصر وحدة المستعريين، التابعة لحرس الحدود، بدأت العمل في جنين في إطار العملية العسكرية.

وأشار إلى أن «مروحيات تابعة لسلاح الجو، تساند قوات الكوماندوز في إطار العملية شمال الضفة الغربية».

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية اليوم الخميس، حي جبل أبو ظهير في جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل تبعتها تعزيزات عسكرية إلى الحي الواقع في محيط مخيم جنين.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب بعد احتجازه، فيما نشرت فرق القناصة على أسطح المنازل وسط تحليق للطائرات المسيرة في سماء المدنية.