 جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عمليات في جنين بدعم جوي - بوابة الشروق
الخميس 27 نوفمبر 2025 3:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عمليات في جنين بدعم جوي

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)

نشر في: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 2:58 م | آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2025 - 2:58 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، تنفيذ عمليات في مدينة جنين بالضفة الغربية بدعم جوي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عناصر وحدة المستعريين، التابعة لحرس الحدود، بدأت العمل في جنين في إطار العملية العسكرية.

وأشار إلى أن «مروحيات تابعة لسلاح الجو، تساند قوات الكوماندوز في إطار العملية شمال الضفة الغربية».

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية اليوم الخميس، حي جبل أبو ظهير في جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل تبعتها تعزيزات عسكرية إلى الحي الواقع في محيط مخيم جنين.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب بعد احتجازه، فيما نشرت فرق القناصة على أسطح المنازل وسط تحليق للطائرات المسيرة في سماء المدنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك