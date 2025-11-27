عودة الكهرباء لوضعها الطبيعي خلال 48 ساعة في إقليم كردستان العراق

صرح كمال محمد وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، بأن الهجوم على حقل كومور الغازي في محافظة السليمانية أدى إلى خروج ما بين 2700 إلى 3000 ميجاواط من منظومة الطاقة الكهربائية في الإقليم كردستان وأن الكمية المتبقية من الإنتاج تتراوح بين 1100 و1300 ميجاواط.

وقال وزير كهرباء الإقليم، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الطاقة الكهربائية في الإقليم ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال 48 ساعة المقبلة وحالياً يمكن توفير من ست إلى ثماني ساعات كهرباء.

وتعرض حقل كومور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية، إلى هجوم صاروخي الليله الماضية تسبب في اندلاع حريق كبير بمستودع تمكنت فرق الإطفاء من إخماده صباح اليوم.

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أدان فيه الهجوم علي حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية /350كم شمالي العراق".

وذكرت وسائل إعلام كردية، أنه تقرر خلال الاتصال الهاتفي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تباشر عملها في أقرب وقت ممكن للعثور على المهاجمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.