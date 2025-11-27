نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات على الساحة اللبنانية



يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، اجتماعًا أمنيًا خاصًا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين، لبحث التطورات المتعلقة بلبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال في بيان أنه نفّذ ضربات جوية في عدة مناطق جنوبيّ لبنان، مدّعيًا أنها استهدفت "مواقع إطلاق ومخازن أسلحة" تابعة لحزب الله، وفق ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الهجمات نُفذت "بتوجيه استخباراتي"، وشملت "مواقع خُزنت فيها أسلحة، ومستودعًا يحتوي على وسائل قتالية"، لافتًا إلى أنها استهدفت أيضاً "مواقع عسكرية كان عناصر الحزب يستخدمونها للدفع بمخططات إرهابية" ضد قوات الاحتلال، إلى جانب "بنى تحتية أخرى".

واعتبر جيش الاحتلال أن وجود هذه المواقع يُشكل "خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكداً أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد"، مع التمسك ــ بحسب البيان ــ بـ"الالتزام بالتفاهمات القائمة".