الاحتلال يفرج عن 5 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن 5 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب، بوصول 5 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، بعد إفراج الاحتلال عنهم.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استلام 15 جثمانًا لشهداء أفرجت قوات الاحتلال عنهم ضمن صفقة التبادل، بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 345، مشيرة إلى التعرف حتى الآن على 99 جثمانًا من 345 من الجثامين المفرج عنها.

وأكدت أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين، وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وجاء تسليم جثامين الشهداء بعد تسليم المقاومة جثة أسير إسرائيلي لقوات الاحتلال مساء أمس الأول، عبر الصليب الأحمر.