رجّي يرد على تصريحات مستشار خامنئي: لبنان لن يقبل التدخل في شئونه الداخلية

ردّ وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، على تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، الذي وصف وجود حزب الله بأنه "أكثر ضرورة من الخبز والماء" للبنان، مؤكدًا أن سيادة البلاد واستقرارها وحريتها أهم من أي شعارات أو تصريحات، حتى ولو تعلق الأمر بالخبز والماء.

وأعاد رجّي نشر منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس"، الذي أشار فيه إلى استعداده للحوار مع نظيره اللبناني في بلد محايد، مؤكّدًا أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وأنه يرحّب بأي حوار لتعزيز العلاقات الثنائية، داعيًا رجّي لزيارة طهران، ومشيرًا إلى استعداده لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية.

ورد وزير الخارجية اللبناني قائلاً: "عزيزي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كنت أرغب بتصديق ما ذكرتموه حول عدم التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، إلى أن خرج مستشار المرشد الأعلى ليشير إلى ما هو مهم في لبنان ويحذّر من عواقب نزع سلاح حزب الله".

وأضاف رجّي: "ما هو أهم من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي، بعيدًا عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية العابرة للحدود التي دمرت بلدنا ولا تزال تدفعنا نحو الخراب".

وكان مستشار خامنئي، علي أكبر ولايتي، قد قال في تصريحات لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية: "حزب الله كان مرارًا سندًا ومنقذًا للشعب اللبناني، ووضع حدًّا لتجاوزات الاحتلال الصهيوني"، مؤكدًا أن "شراسة هذا الكيان في القتل ونهب أراضي الآخرين تجعل وجود حزب الله اليوم أكثر ضرورة للبنان من الماء والخبز"، وفق قوله.