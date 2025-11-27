وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في أقل من 4 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أربع مناطق روسية وبحر آزوف في أقل من أربع ساعات صباح اليوم الخميس.

وقال البيان: "من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس بتوقيت موسكو [من الساعة 5:30 صباحا إلى الساعة 9:00 صباحا بتوقيت جرينتش]، دمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة 18 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن روسيا أسقطت 10 طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وأربع فوق منطقة تولا، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.