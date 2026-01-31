الأمن السوري يوقف المسئولين عن هجمات صاروخية في المزة بدمشق

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، السبت، القبض على "مجرمين"، استهدفوا منطقة المزة ومطارها بالعاصمة دمشق.

وقال خطاب في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "المجرمون الذين استهدفوا منطقة المِزّة ومطارها العسكري عدة مرات في محاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، باتوا اليوم في قبضة قواتنا الأمنية".



وسبق أن تعرض محيط حي المزة ومطاره العسكري بالعاصمة السورية دمشق، إلى هجمات بقذائف صاروخية، كان آخرها في الثالث من شهر يناير، أدت إلى وقوع أضرار.

ولم يتضح، حينها، الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ، لكنها تأتي في وقت تواجه فيه البلاد قلاقل أمنية متصاعدة بفعل فلول النظام البائد لاسيما في مناطق وسط وغرب البلاد.

بينما تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد "2000- 2024"، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ "1971-2000".