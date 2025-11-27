وزارة النقل تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

نظمت وزارة النقل صباح اليوم حفل استقبال للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية وانتخابات المنظمة، وذلك في إطار استعدادات وزارة النقل لانتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس.

وكان في استقبال رؤساء وأعضاء الوفود الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفير أشرف سويلم، سفير مصر في بريطانيا، واللواء نيهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء غرف الملاحة المصرية، وشهد الحفل حضورا مكثفا من وفود عدد كبير من مختلف الدول الشقيقة والصديقة (السعودية - الإمارات - قطر - عمان - لبنان - باكستان ...).

كما شهد حفل الاستقبال حضور أريسينو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، والذي أشاد بدور مصر الكبير في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس.

وعقد الوزير على هامش حفل الاستقبال لقاءا مع وزير النقل الباكستاني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال البنية التحتية والنقل البحري، وتبادل الخبرات والزيارات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأكد الوزير خلال حفل الاستقبال حرص مصر على المشاركة بفعالية في أعمال الجمعية للمنظمة البحرية الدولية والتعاون مع كافة دول المنظمة، والمجتمع الملاحي ككل، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة؛ منوها إلى أن مصر لديها كل المقومات التي تؤهلها للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة (C).

وكان وزير النقل قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم، لترأس الوفد المصري الرسمي في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي تتضمن فعالياتها انتخابات المنظمة التي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس.

وسيعرض الوزير خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية المقومات الكبيرة التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة، خاصة أهميتها الكبيرة كدولة بحرية رائدة، بالإضافة إلى استعراض ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة من استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها، وإنشاء موانئ جديدة أصبحت تلعب دورا محوريا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، خاصة مع وجود أهم الممرات البحرية العالمية بها، وهي قناة السويس.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من وزراء النقل من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد كبير من رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالي النقل والصناعة، بالإضافة إلى غرف الملاحة، وذلك لبحث التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة بالقطاعين في ضوء المناخ الاستثماري الواعد في مصر.