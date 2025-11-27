وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات جهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "عبد العاطي"، ثمن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة في مارس ٢٠٢٤، وانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل يوم ٢٢ أكتوبر.

وأكد الحرص على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى المسئولية المشتركة للمجتمع الدولي في تحمل أعباء الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضاً التحديات المرتبطة بأزمات اللاجئين والمهاجرين، منوهاً إلى الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات في دول الجوار والمنطقة.

وأطلع وزير الخارجية، المسئولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقاً مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيراً إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.

وشدد على أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

كما رحب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم ٢٠ نوفمبر الجاري، معرباً عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، لافتا إلى أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في منطقة الفاشر، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

كما أكد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السودانية، منوها بالحرص على تسهيل نفاذ المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

فيما تناول اللقاء كذلك التطورات في لبنان، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج زيارته إلى بيروت أمس ٢٦ نوفمبر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس لدعم لبنان وبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وشدد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان، مجددا موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعياً إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

من جانبها، أشادت المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وكذا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددةً على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية، مؤكدة الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.