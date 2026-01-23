ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ 11 شهرا

أظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تحسنا في ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو خلال يناير، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نحو عام.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 4ر12 نقطة مقابل سالب 2ر13 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2025، حين بلغ سالب 3ر12 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل بمقدار 8ر0 نقطة ليصل إلى سالب 7ر11 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.

وأكدت المفوضية أن ثقة المستهلكين لا تزال دون متوسطها على المدى الطويل.

تم جمع بيانات المسح في الفترة من 1 إلى 21 يناير.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية النتائج النهائية لمسح ثقة المستهلكين، إلى جانب نتائج المسح الشهري للمؤشرات الاقتصادية، في 29 يناير