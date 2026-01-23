أوربان يبدي استياءه من وصف زيلينسكي للمجر بأنها موسكو الصغيرة

رد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمنشور غاضب على حساباته على منصات للتواصل الاجتماعي، بعدما اتهمه فولوديمير زيلينسكي بالتصرف بما يتعارض مع المصالح الأوروبية.

ووجه الرئيس الأوكراني هذا الانتقاد إلى أوربان، أقرب حلفاء روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي: "كل فيكتور يعيش على الأموال الأوروبية بينما يحاول بيع الأوروبيين يستحق صفعة على مؤخرة الرأس. وإذا كان يشعر بالارتياح في موسكو، فهذا لا يعني أننا يجب أن نسمح للعواصم الأوروبية بأن تتحول إلى نسخ مصغرة من موسكو."

ونشر أوربان، الذي لطالما استخدم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به المجر داخل الاتحاد الأوروبي لعرقلة أو إبطاء دعم الاتحاد الأوروبي لأنظمة الدفاع الأوكرانية في مواجهة الغزو الروسي، ردا لاذعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد أوربان، مخاطبا زيلينسكي بالاسم، على أن الرئيس الأوكراني، وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من يطيل أمد الحرب التي ستبلغ عامها الرابع في فبراير القادم.