شركة آساهي اليابانية للمشروبات تعلن تسرب معلومات شخصية لنحو مليوني عميل وموظف في هجوم سيبراني

أعلنت شركة آساهي اليابانية للمشروبات، اليوم الخميس، أن تحقيقا خلص إلى أنه تم تسرب المعلومات الشخصية لنحو مليوني عميل وعامل في هجوم سيبراني استهدف الخوادم الداخلية للشركة في أواخر سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن اتسوشي كاتسوكي رئيس الشركة، القول في أول مؤتمر منذ أن تعرضت الشركة لإخفاق في النظام في 29 سبتمبر الماضي: "أشعر بألم بمسئولية الإدارة"، معترفا "بضعف" النظام الأمني للشركة.

وقد آثر الهجوم السيبراني على الشركات المنافسة لآساهي، حيث علقت شركة سابورو للمشروبات مبيعات مجموعات الجعة، وهى عبارة عن هدايا معتادة يتم تقديمها في نهاية العام في اليابان، حيث لم تتمكن من تلبية الزيادة الأكبر من المتوقع في الطلبات.

وقال كاتسوكي، إن الشركة تتوقع استئناف الطلبات والشحنات، التي يتم التعامل معها يدويا حاليا، ابتداء من ديسمبر المقبل بمجرد عودة النظام للعمل.