مجلس الأمن القومي التركي: أنقرة مستعدة لتولي المسئولية بالآليات التي ستضمن الاستقرار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مجلس الأمن القومي التركي، إن أنقرة مستعدة لتولي المسئولية بالآليات التي ستضمن الاستقرار في غزة، والمساهمة بالجهود الرامية إلى استنهاضها.

وشدد في بيان، مساء الأربعاء، على ضرورة أن تُنهي الإدارة الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار هجماتها فورًا، وأن تفي بالتزاماتها.

وعقد مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل «الأناضول»، أن الاجتماع بدأ في المجمع الرئاسي عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

ويعتبر مجلس الأمن القومي أعلى هيئة تنسيق أمني في تركيا، ويضم كبار المسئولين العسكريين والمدنيين، ويتخذ قرارات لتحديد وتنفيذ سياسات الأمن القومي وضمان التنسيق بين المؤسسات الأمنية.

ويعقد المجلس اجتماعا كل شهرين برئاسة رئيس الجمهورية، لبحث التطورات الأمنية الداخلية والخارجية لتركيا.