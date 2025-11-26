المفوضية الأوروبية تضغط على شركة «شين» بعد فضيحة الدمي الجنسية بفرنسا

طالبت المفوضية الأوروبية شركة "شين" للبيع بالتجزئة الإلكترونية منخفضة التكاليف، بمعلومات، بعد أن قامت الشركة الصينية بعرض دمى جنسية على شكل أطفال وأسلحة للبيع.

وقال متحدث باسم المفوضية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الفرنسية قدمت أدلة على قيام شركة "شين" بعرض سلع غير قانونية للبيع على منصتها الإلكترونية.

وكانت فرنسا قد علّقت عمليات "شين"، بصورة مؤقتة، بعد العثور على المنتجات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفادت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان لها، بأنها تشتبه في أن "شين قد تشكل خطرا منهجيا على المستهلكين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وتطلب المفوضية الآن من المنصة الإلكترونية تقديم معلومات مفصلة ووثائق داخلية بشأن كيفية حماية القُصّر من المحتوى غير اللائق، ومنع بيع المنتجات غير القانونية، بحسب ما ورد في البيان.