إضراب مفاجئ لعمال السكك الحديدية يعطل تنقل آلاف المسافرين في الجزائر

نفذ عمال سكك الحديد في الجزائر، اليوم الاربعاء، إضرابا مفاجئا خلف شللا تاما في حركة القطارات، وعطلّ تنقل آلاف المسافرين.

وأثار هذا "الإضراب" المفاجئ استياء المسافرين، في حين لم يصدر أي تعليق عن الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية.

ونقلت صحيفة "الخبر"، عن مصادر قولها إن سائقي القطارات كانوا في طليعة المضربين، حيث توقفوا عن العمل بشكل جماعي منذ الساعات الأولى من الصباح، مما أدى إلى تعطّل الرحلات على كامل الشبكة تقريبا.

وذكرت أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سارعت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان الحد الأدنى للخدمة، حيث استأنفت بعض القطارات رحلاتها على مستوى الضاحيتين الشرقية والغربية للعاصمة الجزائر.