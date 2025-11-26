مقتل 13 شخصا جراء حريق في مبان سكنية شاهقة الارتفاع في هونج كونج

ذكرت فرق الإطفاء أن 13 شخصا قتلوا في حريق اندلع في مبان سكنية شاهقة الارتفاع في هونج كونج.

وقالت السلطات للصحفيين، إنه تم إعلان وفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وتم تأكيد وفاة 4 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات في وقت لاحق.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

وأدى الحريق المستعر إلى تصاعد عمود من اللهب والدخان الكثيف، بينما انتشر سريعا على سقالات خيزران وشباك بناء، التي وضعت حول واجهة المجمع السكني في منطقة تاي بو، في منطقة نيو تيريتوريز. وتشير السجلات إلى أن المجمع السكني مكون من تسعة مبان تضم حوالي 2000 شقة سكنية، تؤوي حوالي 4800 شخص.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث اشتعال النيران في عدة مبان قريبة من بعضها البعض، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من نوافذ العديد من الشقق مع حلول الليل. وكان رجال الإطفاء يوجهون الماء نحو النيران الشديدة من أعلى شاحنات مزودة بسلالم.