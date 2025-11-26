مبعوث ترامب يدعو الجيش السوداني والدعم السريع إلى الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا مسعد بولس، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والإفريقية، الجيش السوداني والدعم السريع إلى الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة.

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

وقال إن «هذه الهدنة أساسية لإنقاذ الأرواح، وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام، والانتقال إلى حكم مدني، وسلام دائم لشعب السودان».

وأعلنت قوات الدعم السريع، الاثنين، هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر 3 أشهر، وذلك بعد إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رفضه مقترحا دوليا بالهدنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه قبول وساطة المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ووصف البرهان خطة الرباعية بأنها «أسوأ ورقة يتم تقديمها لأنها تلغي وجود القوات المسلحة، وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها».

فيما وصف وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر، إعلان حميدتي بأنه «لا يتجاوز كونه مناورة سياسية مكشوفة تتناقض بشكل صارخ مع الواقع المرير الذي ارتكبته قواته على الأرض».